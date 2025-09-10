Откриха художничката, която Лили Иванова издирва

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Художничката, която Лили Иванова издирва, бе открита от екипа на „Преди обед“. Ваня Кръстева е нарисувала два портрета на естрадната прима на стената преди паркинг в столичния квартал „Манастирски ливади“.

Жената, която е с увреден слух, признава, че обожава Лили още от малка. Харесва всички нейни песни и не пропуска новогодишните й концерти.

Обожава я, въпреки че не чува песните й, но усеща и вижда нейния талант и нейната енергия на сцената, обяснява сестрата на Ваня, която превеждаше пред репортера на бТВ.

След като Ваня е нарисувала портретите, Лили Иванова пусна пост във Фейсбук, с който издирваше въпросната дама.

Ваня е била много щастлива, че Лили Иванова е харесала нейните портрети. С тях паркинга придобива съвсем друг вид и много деца започват да се интересуват от изкуството на художничката.

Те се включват боядисването на знамето и рисуват с четки. Даже вече имат интерес Ваня да им преподава уроци по рисуване.

Самата Ваня пък, която е завършили художествената академия в ателието на Светлин Русев, призна още, че ще подари на Лили Иванова две картини, нарисувани лично от нея, както и цветя.

След репортажа Венета Райкова разкри от студиото, че иконата на нашата попмузика е поканила Ваня на концерта си на 12 декември. Тогава Лили ще подари на почитателката си своята книга и новия си диск с песни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!