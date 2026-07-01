Откриха изчезнал гъбар в безпомощно състояние в гориста местност

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Откриха в безпомощно състояние гъбар, изчезнал в Габровско, съобщиха от полицията.

На 30 юни 66-годишна жена е подала сигнал, че съпругът ѝ е в неизвестност. На 29 юни мъжът се е отправил към гората с намерение да бере гъби, след което не се е прибрал.

Предприети са мащабни издирвателни действия от униформени и пожарникари. 65-годишният мъж е открит в безпомощно състояние - с травма на главата в гориста местност в землището на село Гарван.

Той е настанен в болница, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

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