Откриха изчезналия 16-годишен Георги от Варна

Пиксабей

16-годишният Георги, за когото вчера полицията алармира, че е в неизвестност от 18 август, е открит, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Гражданин, който е видял обявлението в медиите, е подал сигнал в Четвърто РУ, че е забелязал младежа.

Само бързата реакция на униформените е довела до установяване на обявеното за издирване дете, което е било върнато в дома си.

Припомняме, че непълнолетното момче бе в неизвестност, след като на 18 август, около 14:30 часа бе напуснал автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!