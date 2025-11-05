Откриха издирван в Чехия камион и шасита на автомобили със заличени номера във Враца

Снимка: Булфото

Шасита на автомобили със заличени номера, купета за тях и товарен автомобил, издирван в държава от Европейския съюз, са открити от служители на полицията в сервиз във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Полицейската проверка в сервиза, стопанисван от 44-годишен мъж от Враца, е извършена в хода на Специализирана полицейска операция. Установени са два броя шасита за високопроходими автомобили „Нисан Навара“ и „Мерцедес Х - клас“ и двете със заличени идентификационни номера на рами, както и две купета за такива автомобили.

В сервиза е намерен и товарен автомобил „Ивеко Дейли“ с поставени български регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство, посочва БТА. От извършената справка е установено, че моторното превозно средство е обявено за издирване като предмет на престъпление от Република Чехия. Сигналът е разпространен в шенгенската информационна система и в Интерпол.

Автомобилите са предадени доброволно с протокол за доброволно предаване. Мъжът, стопанисващ сервиза, е задържан за срок до 24 часа.

