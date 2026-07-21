Откриха издирваната 80-годишна жена от Батановци жива и здрава

снимка: ОДМВР-Перник

В рамките на едно денонощие издирваната жена от Батановци е открита жива и здрава. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР в Перник.

Благодарение на бързата реакция, отличната координация и професионализма на всички ангажирани институции, само в рамките на едно денонощие беше открита жива и здрава 80-годишната жена от гр. Батановци, обявена за издирване по молба на нейни близки, предаде "Фокус". Жената е установена на перона на жп гара "Искър" след подаден сигнал от служител на железниците. На място тя е открита от представители на 08 РУ при СДВР, след като информацията е била своевременно разпространена до всички структури на МВР.

Още в късните часове на 19 юли, непосредствено след подаването на сигнала за изчезването ѝ, по разпореждане на директора на ОДМВР - Перник старши комисар Павел Млеканов и заместник-директора комисар Кирил Добренов беше организирана мащабна издирвателна операция. Сформирани бяха специализирани екипи, които започнаха незабавно претърсване на района на гр. Батановци и прилежащите населени места.

В безпрецедентната по мащаб акция се включиха служители на ОДМВР - Перник, екипи на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник, както и представители на съседните областни дирекции на МВР и СДВР. Използвани бяха всички налични технически и оперативни ресурси – дронове, термокамери, специализирани полицейски кучета и мобилни екипи, които денонощно обследваха определения периметър.

Успешният край на издирването е резултат от отличната организация, бързия обмен на информация и ефективното взаимодействие между отделните структури на МВР и партньорските институции. Именно тази синхронизирана работа позволи жената да бъде открита невредима и да бъде върната при близките си.

Ръководството на ОДМВР - Перник изразява искрена благодарност към всички служители и партньори, които с професионализъм, всеотдайност и чувство за отговорност участваха в акцията. Техните действия още веднъж доказаха, че когато институциите работят в единство и с ясна цел, резултатите идват бързо и спасяват човешки живот.

Редактор "Екип на Петел",

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