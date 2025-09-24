реклама

Откриха издирвания мъж от Шумен в Търговище

24.09.2025 / 13:26 0

Булфото

Преустановява се издирването на 68-годишния шуменец Стоян Крумов Илиев. Той е намерен в Търговище. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

От полицията благодарят на всички, които са оказали съдействие за откриването на обявения за издирване тази сутрин мъж по молба на близките му, предаде БТА. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама