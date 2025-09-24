Откриха издирвания мъж от Шумен в Търговище

Булфото

Преустановява се издирването на 68-годишния шуменец Стоян Крумов Илиев. Той е намерен в Търговище. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

От полицията благодарят на всички, които са оказали съдействие за откриването на обявения за издирване тази сутрин мъж по молба на близките му, предаде БТА.

