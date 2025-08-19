Булфото

Откриха издирвано 13-годишно момиче в Кюстендил, съобщиха от полицията.

То е намерено на 18 август на адрес в кв. „Изток“.

Детето е обявено за местно издирване с категория малолетно лице напуснало дома си няколко часа по-рано - по молба на майката.

Момичето е предадено от инспектор на Детска педагогическа стая на майката с разписка - в добро здравословно състояние, предаде Дарик.

