Откриха издирвано от дни момиче от Благоевград

снимка: МВР

Издирвано 15-годишно момиче в Благоевград е открито в добро физическо и психическо здраве.

Мария-Кристина Капитанска бе обявена за издирване вчера, след като три дни е била в неизвестност за близките си, предаде БНТ.

