реклама

Откриха издирваното 17-годишно момиче от Бургас в добро здравословно състояние

20.02.2026 / 20:31 1

Пиксабей

Открито е 17-годишното момиче от бургаския комплекс "Меден рудник", което беше обявено за издирване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Момичето е намерено в Царево в отлично здравословно и психическо състояние, уточниха от полицията. Предстои то да бъде транспортирано до Бургас и предадено на майка си.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Бургас информираха, че се издирва 17-годишната Елена Илиева. Тя е контактувала за последно с майка си, с която живеят разделено, предаде БТА. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 56 минути)
Рейтинг: 184172 | Одобрение: 19387
Натъпкали и дюнера с повечко месо!!!!:errm:Усмивка:devil:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама