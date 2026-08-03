Откриха издирваното дете
Кадър Фб
Четиригодишното дете, което изчезна тази сутрин в района на село Радово, Трънско, е открито, предаде Днес.бг
Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си.
Незабавно след получаването на сигнала в Районното управление в Трън и Областната дирекция на МВР - Перник бяха сформирани екипи и е започнала мащабна издирвателна операция, в която участваха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.
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