Откриха издирваното дете

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Четиригодишното дете, което изчезна тази сутрин в района на село Радово, Трънско, е открито, предаде Днес.бг

Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си.

Незабавно след получаването на сигнала в Районното управление в Трън и Областната дирекция на МВР - Перник бяха сформирани екипи и е започнала мащабна издирвателна операция, в която участваха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.

Редактор "Екип на Петел",

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