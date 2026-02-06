Откриха изоставен кемпер на 40 км от хижата в Петрохан

Кадър Н. Златков, фб

Изоставен кемпер е открит край Монтана от полицията. Предполага се, че с него е пътувал издирваният собственик на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев.

Кемперът е откирт вчера, в 17,30 ч. на около 30-40 километра от хижа "Петрохан". Именно това е навело полицията на следа към търсения мъж и е носочило разследването към версия, че той е тръгнал да бяга в тази посока.

Известно е, че групата около Калушев е била добре оборудвана със специална техника, имала е и кемпер за придвижване, съобщи Евроком от източници в МВР.

Не се изключва вероятността Калушев да е потеглил към Гърция. Знае се, че границата може лесно да бъде мината, а оттам да тръгне за някой от островите.

По първоначални данни, МВР е изградило хипотеза, че Ивайло първо се е насочил към Бургас. Знае се, че там той е имал подобна база като тази в Петрохан. Впоследствие тя е отпаднала.

Друг спелеолог Яни Макулев тази сутрин съобщи, че момчето му, което е на 15 години, е безследно изчезнало. Детето е живяло при Калушев. Дирите му се губят от 29 януари т. г. Телефонът му е изключен. Според информация на Евроком, Макулев, заедно с момчето си са посещавали Калушев в Мексико и там са били обучавани на подводно гмуркане.

Заедно с Ивайло, полицията издирва още двама. Мъж на 22-години и едно 16-годишното момче, син на Макулев.

Калушев се издирва след като преди пет дни край хижа "Петрохан" бяха открити застреляни в главата трима от неговите приближени.

