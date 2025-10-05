Откриха изумителна конструкция под Елените

Кадри Нова телевизия

Под "Елените" е изградена изумителна конструкция - канал, който би трябвало да отвежда водите по застроеното трасе на някогашната река Козлука.

Човешката трагедия в "Елените" е огромна, но пред обществото изниква въпроса - какви са причините за тежките последици за хората, извън метеорологичните условия? Учени от Софийския университет, с помощта на специален дрон, откриха смущаващи обстоятелства за проектирането и строежите в комплекса.

"Малко по-нагоре има незаконно сметище - то се вижда дори и в приложенията за навигация. Сега ще видим в каква степен то се е разкрило. Има един насип, той се намира малко по-нагоре по дерето, малко преди хидротехническото съоръжение, което трябва да прокара водата до морето", съобщи за Нова телевизия доц. д-р Стелиян Димитров от Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ “Климент охридски”. Още по-фрапиращо изглежда разширяването на курорта назад във времето и проектирания подземен канал, минаващ под курорта по поречието на дерето.

"Това дере е опасно, не се изисква да си опитен специалист, за да го видиш. Всичко, което е построено натам, е стеснило пътя на водата. При всеки валеж тук има проблем. Но това, което се случи показа две неща - че размерът на човешката алчност е безграничен и че също толкова безграничен", каза още Димитров.

Според учените всички тези фактори са станали причина отвеждащият канал да не може да поеме прииждащата вода.

"В момента, в който е паднал дъждът, 10-15 минути по-късно тук е имало заливна вълна. Затова след случая в Царево ние искахме всички подобни дерета да бъдат обстойно картографирани и да се види имали някъде възможност да се приложат природно базирани решения да се намали рискът", заяви ученият. Предстои научният екип да изгради триизмерен модел на стихията, помела "Елените". А детайлният анализ ще посочи на институциите къде е проблемът и какво да направят, за да не се повтори бедствието.

Продължава и разчистването на кал и отломки след потопа. Със сълзи на очи някои пострадали събират каквото е останало след водната стихия. А в тяхна помощ, освен службите на полиция, пожарна, жандармерия и армия, вече работят и подготвени доброволци. За улеснение на работата, достъпът до комплекса ще бъде изцяло ограничен утре.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!