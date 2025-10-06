Откриха касата от Царево

Кадър БТВ

Районът е отцепен, трудно може да се установи дали сейфът е отворен

Митичната каса на царевската фирма "Авто Яни", която провокира "златната треска" в ударения от потопа курорт, току-що бе намерена, научи Флагман.бг. Открита е до плаж Понтона от водолази в морето - затрупана от кални наноси и морски пясък.

На същото място в събота буквално извираха стотачки, които обитателите на местното гето събираха със шепи. Тогава десетки ровеха като бобри в калта, за да намерят загубеното имане, а за него се носеха легенди. В един момент всички в Царево бяха убедени, че в трезора имало 2 млн.лева, 300 хил. евро и кюлчета злато.

Собственикът Яни Илиев обаче твърди друго - че държал малко над 20 хил.лева и документите на камионите си. Освен автосервиз той има и добре оборудван автопарк с тежка механизация. Именно с негова техника в този момент се издърпва касата от морето.

"Трудно може да се прецени дали се е отворила. Районът е отцепен, виждаме само как с кран и въжета дърпат касата", каза наш източник, който е пряк свидетел на акцията, провеждана в този момент.

Припомняме, че в събота местни жители обявиха, че намират стотачки по плажната ивица. Имаше слух, че някой е открил цяла пачка - над 12 хил.лева, друг пък се оплаква, че "цял ден ровил за 200-300 лева". Още тогава местни жители изразиха съмнения, че това може и да не са парите от касата на "Авто Яни", а оборотните средства за малките фирми - застрахователи, брокери, строителни фирми, които имат офиси зад автогарата - до магазин Лидл. Точно оттам премина най-голямата приливна вълна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!