Откриха контрабандни цигари в камион с мебели за Франция

Снимки: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха 105 560 къса (5278 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ мебели за Франция.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната на 27 септември, управлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва мебели от Турция за Франция през България и е заявил, че няма друго за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товара. При извършената физическа проверка митническите инспектори откриват, укрити в кухините на превозваните мебели - дивани и скринове, общо 105 560 къса ( 5278 кутии) цигари без български акцизен бандерол, съобщават от Агенция "Митници".

Контрабандните тютюневи изделия за иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение.

От началото на годината митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали над 30 000 000 къса цигари. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити между декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи за държави в Западна Европа, където пазарните цени на цигарите са значително по-високи.

