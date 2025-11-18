Откриха контрабандни цигари в резервоара на камион

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Лесово откриха голямо количество от 36 000 къса (1800 кутии) контрабандни цигари, укрити в резервоара на товарен автомобил.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 13 ноември вечерта на входящо трасе в страната. Водачът - румънски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно стоки от Турция за Румъния през България и е заявил, че няма друго за деклариране.

След извършен оперативен анализ, митническите служители селектират превозното средство за щателна проверка. В хода на контролните действия инспекторите установяват подозрителни манипулации по левия резервоар на автомобила. След демонтиране на резервоара в него са открити контрабандни цигари, вместо гориво, съобщават от Агенция "Митници".

Иззети са общо 36 000 къса (1800 кутии) укрити цигари, всички с турски акцизен бандерол.

На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство по случая.

