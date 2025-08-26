Откриха марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ

Снимка: Булфото

В кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, врязал се в АТВ в туристи в Слънчев бряг, е установена мариухана. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщиха на брифинг в Съдебната палата в София.

"В кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев са открити следи от марихуана. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка тетрахидрокарабинол", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.

Обмисля се преквалификация на извършеното от него деяние от неумишлено в умишлено, съобщава БНТ.

Назначени са съдебномедицински експертизи на пострадалите хора, като след излизането им ще се актуализира и обвинението, в съответствие със събраните доказателства. Разпитано е и момичето, което се е возило заедно с Бургазлиев на АТВ-то, коментира следователят Мариан Маринов.

"Разследването, което провеждаме, ще бъде всестранно обективно и пълно, бяха дадени гаранции, че е положил всички усилия да бъде разкрита обективната истина", добави той.

