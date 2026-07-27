Откриха мъртъв голям български търговец на кафе при пожар в дома му в Банкя

Пиксабей

Овъгленото тяло на бизнесмена Владимир Янков е било открито в дома му тази сутрин, научи "24 часа". Сигналът е бил за пожар в дома му в град Банкя, Столична община.

По случая се работи като за убийство, а огледът продължава и в момента.

Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. 56-годишният търговец никога не се е замесвал в конфликти или скандали, нито е имал сблъсъци с органите на реда.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23290333

Редактор "Екип на Петел",

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