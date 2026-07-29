Откриха мъртъв легендарния диджей Кавински

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Френският диджей и изпълнител на електронна музика Кавински (Kavinsky), който участва в церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., е бил открит мъртъв в дома си във френската столица във вторник вечерта. Това съобщи прокуратурата на Париж, цитирана от "Ройтерс", цитира Нюз.бг.

Артистът, чието истинско име е Венсан Белорже (Vincent Belorgey), е бил на 50 години.

"Образувано е разследване за установяване на причината за смъртта, което трябва да изясни обстоятелствата около случая, след като пристигналите на място служители не са открили подозрителни признаци", се казва в изявление на прокуратурата.

Кавински е сред най-разпознаваемите представители на френската електронна сцена и един от водещите изпълнители в жанра синтуейв (synthwave) - стил, вдъхновен от електронната музика и филмовата естетика на 80-те години.

Световна известност му носи композицията "Nightcall", издадена през 2010 г., която се превръща в международен хит, след като е включена в саундтрака на филма "Drive" (2011) с участието на Райън Гослинг. Песента се смята за една от емблемите на съвременната електронна музика и допринася за възраждането на интереса към синтуейв жанра.

През 2013 г. Кавински издава дебютния си албум "OutRun", вдъхновен от едноименната класическа аркадна игра на Sega. През годините работи с едни от най-известните имена във френската електронна музика, сред които продуцента Guy-Manuel de Homem-Christo от дуета Daft Punk, както и с лейбъла Ed Banger Records.

През август 2024 г. Кавински изпълни "Nightcall" по време на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж, в едно от най-запомнящите се музикални изпълнения на вечерта.

Причината за смъртта му засега не е установена, а разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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