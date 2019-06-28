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Откриха мъртъв мъж в язовир "Дренов дол" край Кюстендил

28.06.2019 / 18:39 1

Снимка Булфото

Тялото на 39-годишен мъж е открито във водите на язовир "Дренов дол" край Кюстендил, съобщиха от полицията, пише новини.бг.


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Сигналът е получен в следобедните часове, подали го преминаващи оттам хора, които видели тялото във водата. Самоличността на мъжа е установена.

Изясняват се обстоятелствата около смъртта му.

 

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Коментари
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n eXu s (преди 35 минути)
Рейтинг: 70998 | Одобрение: -44662
Пак някой се е насвяткал и се излупал доле. Нямат край тъпаците, ей!
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