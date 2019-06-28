Откриха мъртъв мъж в язовир "Дренов дол" край Кюстендил

Снимка Булфото

Тялото на 39-годишен мъж е открито във водите на язовир "Дренов дол" край Кюстендил, съобщиха от полицията, пише новини.бг.

Сигналът е получен в следобедните часове, подали го преминаващи оттам хора, които видели тялото във водата. Самоличността на мъжа е установена.

Изясняват се обстоятелствата около смъртта му.

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