Откриха мъртъв шефа на НАП Бургас с огнестрелна рана

Булфото

Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е намерен мъртъв в района на поморийското село Бата. Това съобщава "Флагман".

Дългогодишният данъчен служител на бургаската дирекция е бил с огнестрелна рана в главата.

Няма данни за упражнено насилие. До него е намерен и законно притежаваният му пистолет.

Според първоначална информация 62-годишният служител е страдал от злокачествено заболяване, което е открито в късен стадий и на практика е било неизлечимо.

Колегите му твърдят, че от три месеца е бил в болничен.

Кирил Пологов, който работи 33 години в данъчната система, пое високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.

Сигнал, че е в неизвестност от вчера следобед е подала съпругата му. Тя е установила, че липсва и оръжието му от касата у дома.

Клетката на мобилния му телефон е довела издирващите полицаи в село Бата.

