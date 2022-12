Снимка: Pexels

Откриха мъртъв сина на Тина Търнър. Рони е намерен безжизнен в дома си в Лос Анджелис, съобщи в. "Дейли мейл", цитиран от "Фрог Нюз". 62-годишният мъж е намерен от съседи, чиито опити да го съживят са се провали. Причината за смъртта не е обявена и остава неясно дали смъртта му е свързана негово раково заболяване от преди години.

Известната му майка все още не е коментирала смъртта му. Твърди се, че полицията е била извикана в дома на Рони в четвъртък сутринта, когато човек - вероятно съпругата му Феда - се е обадила, за да съобщи, че той има проблеми с дишането до къщата им в Лос Анджелис.

Пристигналите парамедици се натъкнали на минувачи, опитващи се да направят реанимация на Рони. Усилията им в крайна сметка се провалили и синът на легендарната певица е бил обявен за мъртъв.

Смъртта на Рони идва само четири години след като по-големият син на певицата, Крейг, се застреля през юли 2018 г. Търнър роди Крейг, когато беше само на 18 години, след като забременя от саксофониста Реймънд Хил.

Рони е роден през 1960 г. в семейството на Тина и нейния съпруг Айк. Двойката се раздели през 1976 г., след като Тина обвини Айк, че е пребива. Айк Търнър пък почина от свръхдоза наркотици през 2007 г.

Рони участва заедно с майка си в биографичния филм от 1993 г. What's Love Got To Do With It, който разказва историята на нейния живот.

