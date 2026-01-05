реклама

Откриха мъртъв световния шампион Миклош Дудаш

05.01.2026 / 23:20 0

снимка: Пиксабей

Световният спорт днес загуби една от ярките си звезди. Унгарецът Миклош Дудаш, световен шампион по каяк, беше намерен мъртъв на 35-годишна възраст. Новината беше потвърдена от източник, близък до семейството му.

Полицията е извършила разследване в дома на Дудаш по-рано днес, като целият жилищен блок е бил блокиран, а достъпът на външни лица – строго забранен, допълва БТВ спорт.  В официалното съобщение на властите се казва:

„На 5 януари 2026 г., около 11:22 ч., мъж е намерен мъртъв в апартамент в 18-ти район. Не са открити следи от престъпление, а обстоятелствата се разследват в рамките на административното производство.“

