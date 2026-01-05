Откриха мъртъв световния шампион Миклош Дудаш

снимка: Пиксабей

Световният спорт днес загуби една от ярките си звезди. Унгарецът Миклош Дудаш, световен шампион по каяк, беше намерен мъртъв на 35-годишна възраст. Новината беше потвърдена от източник, близък до семейството му.

Полицията е извършила разследване в дома на Дудаш по-рано днес, като целият жилищен блок е бил блокиран, а достъпът на външни лица – строго забранен, допълва БТВ спорт. В официалното съобщение на властите се казва:

„На 5 януари 2026 г., около 11:22 ч., мъж е намерен мъртъв в апартамент в 18-ти район. Не са открити следи от престъпление, а обстоятелствата се разследват в рамките на административното производство.“

Като спортист, Миклош остави следа, която ще се помни завинаги. През 2014 г. той достигна върха на кариерата си, когато спечели злато на световно първенство (К-1 4х200 м) през 2014 г. От планетарни надпревари има още два бронзови медала (К-1 4х200 м; К-4 500 м), а от европейското – сребро (К-1 500 м) и бронз (К-4 500 м). По-късно стана шампион и на Европейските игри (Н-1 200 м), макар медалът му да беше отнет след положителна допинг проба.

