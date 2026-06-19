Откриха мъртъв тийнейджър между блоковете в Орландовци

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Тяло на тийнейджър на видима възраст около 16-17 години е открито днес следобед между жилищни блокове в столичния квартал „Орландовци“. Веднага след подаването на сигнала, към мястото са били насочени екипи на полицията и Спешна помощ, които са констатирали смъртта на момчето.

Според първоначалната и все още неофициална информация, съществува вероятност фаталният край да е настъпил вследствие на свръхдоза.

Точната причина обаче ще бъде категорично установена едва след приключване на назначената съдебномедицинска експертиза, glasnews.bg.

За да се осигурят условия за работа на органите на реда, районът е бил отцепен.

Криминалистите вече са извършили необходимия оглед на местопроизшествието и продължават процесуално-следствените действия за пълното изясняване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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