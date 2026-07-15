Откриха мъртва 22-годишна българка в Турция
Пиксабей
Тялото на 22-годишната българка е открито късно вечерта във вторник в Кайсери, Турция. Сигналът е подаден около 22:50 часа турско време, след като бившият ѝ приятел, който е турски гражданин и е живеел с нея, я е открил безжизнена, пише News24sofia.eu.
По предварителни данни се проверява версията, че може да е станала жертва на нападение.
На мястото незабавно са пристигнали екипи на турската полиция, криминалисти и разследващи служители. Районът е бил отцепен, а започналото разследване трябва да установи причините и обстоятелствата около смъртта на младата жена.
Според непотвърдена информация се разследва и връзка с друг неин бивш приятел, за когото има твърдения, че е упражнявал натиск върху нея. Тези обстоятелства предстои да бъдат изяснени от турските власти.
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По неофициални данни на местни жители тя често е била забелязвана в тежко състояние. Тези твърдения, включително за евентуални проблеми с наркотични вещества, не са официално потвърдени и предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.
По информация на News24sofia.eu от близки до случая, последните години от живота й са били свързани с трудности в опитите ѝ да изгради нов живот в Турция.
Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза, които трябва да покажат точната причина за смъртта. Турската полиция продължава работа по случая и изяснява всички версии.
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