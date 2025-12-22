реклама

Откриха мъртва 25-годишна жена в санитарно помещение в Дупница

22.12.2025 / 12:14 0

Булфото

Млада жена е починала при неизвестни обстоятелства в Дупница. Това съобщават от ОДМВР-Кюстендил. 

В края на миналата седмица е получен сигнал в РУ Дупница, че 25-годишна жена се е заключила в санитарно помещение в апартамент и е в безпомощно състояние. Адресът е посетен от екип на РСПБЗН, полицаи и екип на ЦСМП.

След разбиването на вратата вътре е открита починала младата жена, а смъртта е констатирана от медиците.

При извършения оглед следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, а по случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

