Откриха мъртва 25-годишна жена в санитарно помещение в Дупница

Млада жена е починала при неизвестни обстоятелства в Дупница. Това съобщават от ОДМВР-Кюстендил.

В края на миналата седмица е получен сигнал в РУ Дупница, че 25-годишна жена се е заключила в санитарно помещение в апартамент и е в безпомощно състояние. Адресът е посетен от екип на РСПБЗН, полицаи и екип на ЦСМП.

След разбиването на вратата вътре е открита починала младата жена, а смъртта е констатирана от медиците.

При извършения оглед следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, а по случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

