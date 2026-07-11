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Откриха мъртва бившата британска министърка Ан Уидекъм, полицията задържа 26-годишен мъж

11.07.2026 / 10:38 0

Снимка: Уикипедия, European Union 2019 - Source : EP

Британската полиция съобщи днес, че е арестувала 26-годишен мъж, който е заподозрян за убийството на 78-годишната бивша министърка Ан Уидекъм, предаде Дарик, цитирайки Ройтерс.

Мат Лонгман от полицията в графствата Девън и Корнуол каза, че заподозреният е задържан под стража. „Не се предполага, че случаят е свързан с тероризъм“ или че е политически мотивиран, добави той, съобщи novini.bg.

Уидекъм, бивш депутат и министър по въпросите на затворите, е била намерена вчера в Хейтор - в покрайнините на националния парк Дартмур, с тежки наранявания, според изявление на местната полиция.

Тя съобщи, че е заподозрян бял мъж, когото издирва.

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд каза, че обстоятелствата около смъртта на бившата консерваторка „са изключително притеснителни“.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността, отбелязва АП.

Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка, която можеше да доведе привържениците на Консервативната партия до такъв възторг, че след нея беше много трудно да се излезе на трибуната“.

 

 

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