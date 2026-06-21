Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Снимка: Министерство на отбраната, илюстративна
Намериха издирваната жена под връх Вихрен. За съжаление обаче тя е загинала, предава БНТ.
По първоначална информация от Планинската спасителна служба жената е паднала от близо 400 метра склон и вероятно е загинала на място.
Акцията по изтеглянето и продължава.
Военният хеликоптер "Кугър" ще опита с лебедка да изтеглят тялото на жената от планината.
Редактор "Екип на Петел",
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