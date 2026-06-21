Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин

Снимка: Министерство на отбраната, илюстративна

Намериха издирваната жена под връх Вихрен. За съжаление обаче тя е загинала, предава БНТ.

По първоначална информация от Планинската спасителна служба жената е паднала от близо 400 метра склон и вероятно е загинала на място.

Акцията по изтеглянето и продължава.

Военният хеликоптер "Кугър" ще опита с лебедка да изтеглят тялото на жената от планината.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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