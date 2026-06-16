Откриха мъртва издирваната жена от Александрово

Пиксабей

Издирваната 62-годишна Стойка Караиванова от село Александрово е открита мъртва. Тялото на жената е намерено от полицейски служители в землището на селото, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора за Plovdiv24.bg.

Жената е била в неизвестност от понеделник, след като напуснала дома си без лични документи и мобилен телефон, което е наложило органите на реда да разпространят нейно описание и да призоват гражданите за съдействие.

Редактор "Екип на Петел",

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