Откриха мъртви щъркели край Вълчи дол, проверяват рискови електропроводи

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Три мъртви птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един бедстващ са открити в района на община Вълчи дол, информираха от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна във връзка с разпространена публикация в социалните мрежи относно загинали бели щъркели в района.

Към момента не са установени данни, които да потвърждават разпространяваните твърдения за значително по-голям брой загинали птици при настоящия случай, допълват от РИОСВ, предаде Радио Варна.

РИОСВ – Варна подхожда с необходимата сериозност към всеки сигнал за защитени видове и извършва проверки на място при постъпване на информация за възможни нарушения или инциденти, подчертават от екоинспекцията. Оттам отбелязват, че "всяко твърдение за броя на загинали екземпляри следва да се основава на действително установени факти и документирани констатации от компетентните органи. Разпространяването на непотвърдена информация може да доведе до заблуждаване на обществеността и да създаде неверни представи за конкретния случай".

По отношение на електропровода, за който при проверката са констатирани предпоставки за риск за птиците, РИОСВ – Варна ще предприеме действия в рамките на своите законови правомощия, включително издаване на задължително предписание за обезопасяване в определен срок и последващ контрол по неговото изпълнение.

Такова предписание е дадено във връзка с обезопасяване на съседен електропровод. Същото е изпълнено и към момента на него няма установени смъртни случаи на птици, поясняват още от РИОСВ-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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