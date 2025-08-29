Откриха мъртво 18-годишно момиче в Пловдив

снимка,архив: Булфото

Още един млад човек от Пловдив стана жертва на смъртоносната дрога фентанил, който все по-тревожно се разпространява сред младежите. Преди няколко дни в града под тепетата е открито тялото на 18-годишно момиче, научи TrafficNews.

По информация на медията то е починало след като е предозирала с опасния наркотик, а хора са открили безжизнена зад стадион „ Христо Ботев“.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта на младото момиче. След извършена експертиза е станало ясно, че тя е употребила по-голямо количество фентанил, което е довело до фаталния край. Погребението й се състояло днес.

Фентанилъте познат за всички като синтетичен опиоид, десетки пъти по-силен от хероина. Той е известен с това, че увеличава смъртността сред зависимите, тъй като дори при минимални количества тялото може да предозира. В последните месеци тревожни данни сочат, че той навлиза в младежките среди в града все повече, превръщайки се в една от най-опасните заплахи за хората.

Преди седмици от МВР съобщиха, че от началото на годината ГДБОП и СДВР са иззели близо 6 килограма от дрогата. Случаят с Йоана е поредният трагичен пример, че заплахата е съвсем реална и трябва да се вземат мерки. Зад статистиката стоят много семейства, които са почернени след загуба на свои близки.

