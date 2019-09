Откриха меч на 3200 години

Нова тв

Находката била намерена на остров Майорка

Археолози случайно се натъкнаха на меч на 3200 години на Майорка, съобщава БТА. Това е едно от малкото оръжия от бронзовата епоха, открити на испанския остров.

Мечът е намерен близо до каменен мегалит, построен по време на мистериозна култура, която процъфтявала на островите Майорка и Менорка в периода 1000-6000 г. пр. Христа.

Археолозите преместили скала и забелязали, че нещо стърчи от земята. След като внимателно отстранили калта и пръстта, изникнал мечът. Той е съхранен много добре, макар че върхът му е отчупен.

Мегалитът е бил плячкосан от древните римляни и други нашественици. На обекта се извършват разкопки от 50-те години на миналия век.

