Откриха международно издирвана луксозна кола в Добрич

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Луксозен автомобил е спрян за рутинна проверка от органите на реда в Добрич. В хода на проверката в информационната система на МВР е установено, че возилото фигурира в системата за международно издирване на автомобили.

Оказало се е, че поставените регистрационни табели на колата са фалшиви, по английски образец. Автомобилът е конфискуван и в момента се намира на паркинга на КАТ - Добрич, съобщиха за Нова телевизия от Областната дирекция в града.

Шофьорът - мъж на 33 години, е арестуван за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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