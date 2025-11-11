Откриха мрежи, пълни с щука, сом, лин и червеноперка в Дуранкулашко и Шабленско езеро

снимка: Фейсбук, ИАРА

При рутинни проверки на езерата Дуранкулак и Шабла служители на ИАРА са установили 200 метра хрилни мрежи, поставени в работно положение, съобщиха от ИАРА.

В мрежите е имало уловени щука (4 кг), сом (3 кг), лин (4 кг) и червеноперка (25 кг), като уловената риба е била освободена и върната обратно във водата.

По време на проверката бракониерите не са били установени, посочват от агенцията.

