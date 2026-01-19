реклама

Откриха над 140 кг наркотик пристигнал от България на ГКПП Капъкуле-Капитан Андреево

19.01.2026 / 22:40 0

Снимка Пиксабей

Турските митнически власти са разкрили над 140 кг наркотик, скрит в камион, пристигнал от България на ГКПП Капъкуле-Капитан Андреево, предаде ТРТ Хабер и БТА.

Наркотикът - общо 144,7 килограма - е бил открит днес в различни части на камиона с помощта на специално обучено куче, след което е иззет. Водачът на превозното средство, чиято народност не се уточнява в информацията, е задържан.

Коментари
