Откриха над 260 000 къса контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" откриха 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ машини за Германия.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната на 31 октомври късно вечерта, управлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно машини и механични устройства от Турция за Германия през България и е заявил, че няма друго за деклариране.

При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват в товара зони с подозрителна плътност.

При последвалата физическа проверка в маркираните зони са открити кашони с контрабандни цигари, поставени върху палетите с декларирана стока в отдалечената предна част на товара.

Иззети са общо 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Пазарната стойност на недекларираните тютюневи изделия възлиза на 100 074 лева (51 167 евро), съобщават от Агенция "Митници".

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!