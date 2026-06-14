Откриха над 30 малолетни и непълнолетни деца извън дома си след 22 ч. в Благоевградско

Снимка: МВР

При специализирана полицейска операция в Благоевградско са проверени заведения, както и места, за които има данни, че се събират наркозависими, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

От полицията посочват, че за времето от 22:00 ч. на 13 юни до 02:00 ч. след полунощ днес на територията на областта се е провела специализирана полицейска операция по линия на противодействие на разпространението и държането на наркотични вещества, закононарушенията на разпоредбите на Закона за закрила на детето и по осигуряване на безопасността на движението.

В хода на акцията са установени 34 нарушения относно режима на присъствие на малолетни и непълнолетни деца извън дома си след 22:00 часа, като са съставени 31 акта за установено административно нарушение по Закона за закрила на детето.

Проверени са 11 питейни и увеселителни заведения, като са съставен два акта за установено административно нарушение. Проверени са 66 лица и 46 места, за които има данни, че се събират наркозависими.

По линия на безопасността на движението са проверени 579 моторни превозни средства и 654 лица. Съставени са осем акта за установено административно нарушение и 111 фиша, връчени са 38 електронни фиша за скорост.

В края на май при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и на съхранението и разпространението на наркотични вещества също бяха проверени питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност.

Редактор "Екип на Петел",

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