Откриха над 400 нови артефакта край Калиакра

снимки НИМ

С над 400 новооткрити ценни исторически предмета, може да се похвали приключващата до дни археологическа експедиция „Калиакра 2025“ ръководена от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова. По време на двумесечната си работа учените продължиха работата си в Златния некропол и успяха да разчистят Квартала на богатите. Сред най-ценните артефакти са пръстени с пентаграми, златни монети и над 50 сребърни монети, датирани от периода VI до XIV век.

Според д-р Филип Петрунов, особен интерес за археолозите представляват намерените в много добро състояние две ампули-евлогии с образите на св. Димитър и св. Теодора. Евлогията е оловен съд (ампула), който е служел за съхраняване на благословено миро от свещено място. Поклонниците са ги носили като благословия от своето пътуване до известни свети места. Важно е да се знае, че до момента са намерени около 30 такива ампули, повечето от които са достигнали до нас в изключително лошо състояние. Така че въпросното откритие ще предостави нова информация за този тип предмети.

Сред ценните открития, които ще обогатят познанията ни за хората населявали древната крепост, е прочелник с две обеци-наушници, отличаващи се с изключителна филигранна изработка. Те бяха намерени в гроб на млада жена в Златния некропол. След намерените през 2007 и 2012 г., това е третият такъв накит, открит в Калиакра. В края на миналия месец доц. д-р Бони Петрунова откри ценна статуетка от гръко-римския пантеон, свързана с култа към Изида-Фортуна (Кюхе).

За важността на столицата на Добруджанското деспотство, като важно транспортно и търговско средище на Балканите говори и намерената монета с образите на Йоан V и неговата майка Анна Савойска.

В рамките на експедицията бяха направени нови информационни табели за археологическия резерват Калиакра, а според думите на директора на историческия музей в Каварна, Пенко Георгиев, предстои и осъвременяването на музея на носа, предаде факти.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!