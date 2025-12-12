Откриха над 70 кг марихуана в газови бутилки на два автомобила

Снимки: Агенция "Митници"

70.064 кг марихуана в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация откриха служители на Митнически пункт "Малко Търново". Автомобилите са пътували от България към Турция. Стойността на наркотичното вещество е 1 121 024 лева (573 170,47 евро) по цени за нуждите на съдебната система, съобщават от Агенция "Митници".

На 10 декември митническите инспектори селектират чрез оперативен анализ и насочват за щателна проверка три леки автомобила, пътуващи в посока изход от страната.

При контролните действия, в които участие са взели и служители от ГД „Гранична полиция“, се установява, че в два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети, съдържащи суха зелена тревиста маса.

При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество марихуана от газовите бутилки в двата автомобила е общо 70.064 кг бруто тегло.

По случая са образувани две досъдебни производства по описа на ТД Митница Бургас, които се провеждат под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Задържани са четирима български граждани от трите автомобила. Действията по разследването продължават.

