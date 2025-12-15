Откриха наркотици, скрити в чушлета в затвора в Белене
Пиксабей
Откриха наркотици в затвора в Белене, съобщиха от полицията.
На 14 декември е извършена проверка на багаж.
В приемна към затвора преди свиждане, в пратка предназначена за 34-годишен мъж - лишен от свобода, са установени чушлета с инжектирана в тях безцветна течност.
Като веществени доказателства са иззети 30 чушлета, съдържащи безцветна течност.
Предстои назначаване на физикохимическа експертиза. За случа е сезирана прокуратурата, предаде "Дарик".
