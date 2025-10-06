Пиксабей

Откриха наркотици в затворническото общежитие във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Случаят е от 5 октомври, когато при проверка на двама мъже на по 32 и 37 години, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, са намерени свивка и саморъчно свита цигара, съдържащи около 1 грам растителна маса - синтетичен канабиноид, предаде "Дарик".

