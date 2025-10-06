реклама

Откриха наркотици в затворническото общежитие във Велико Търново

06.10.2025 / 09:57 0

Пиксабей

Откриха наркотици в затворническото общежитие във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Случаят е от 5 октомври, когато при проверка на двама мъже на по 32 и 37 години, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, са намерени свивка и саморъчно свита цигара, съдържащи около 1 грам растителна маса - синтетичен канабиноид, предаде "Дарик".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама