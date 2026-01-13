Откриха наркотици затворническото общежитие в Кюстендилско

Пиксабей

Служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са подали сигнал до Районно управление - Дупница, че при проверка в спално помещение на затворническото общежитие в с. Самораново е намерена опаковка с наркотично вещество, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. При направения полеви наркотест, намереното вещество е реагирало на канабис.

По случая е започнато разследване и е уведомен дежурен прокурор, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!