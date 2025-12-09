Откриха нарушения при везните за риба по магазините

снимка: ДАМТН

279 търговски обекта в страната, в които се продава риба и рибни продукти са проверени от служители на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в периода 1 – 5 декември. Сред тях са рибни борси, специализирани магазини за риба, щандове за продажба на риба и рибни продукти в големи търговски вериги, както и временно разкрити обекти за продажба на риба в градовете: София, Благоевград, Кюстендил, Дупница, Петрич, Сандански, Симитли, Банско, Разлог, Плевен, Ловеч, Габрово, Севлиево, Видин, Монтана, Враца, Русе, Велико Търново, Тутракан, Варна, Шумен, Бургас, Сливен, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора и Казанлък, както и в селата Костиево общ. Марица и Гелеменово, общ. Пазарджик.

Везните, използвани за пряка продажба на риба и рибни продукти са обследвани за техническа изправност, правилна употреба и за наличие на знаци, удостоверяващи положителни резултати от преминат контрол – изпитвания и периодични проверки. Инспектирани са общо 324 броя везни. За 39 от тях (12,04 % от проверените) е установено несъответствие със законовите изисквания, като нарушенията са свързани с използване на везни, които:

не са изпитани за съответствие със съществените изисквания към тях – 2 бр., които представляват 5,13 % от общо несъответстващите;

не са преминали задължителните периодични проверки – 37 бр., които са 94, 87 % от общо несъответстващите.

За констатираните нарушения са съставени 26 протокола за задължителни предписания, като несъответстващите на законовите изисквания везни са спрени от употреба.

Съставени са актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на 7 лица, предприети се действия за съставяне и връчване на още 17 АУАН, посочват от ДАМТН.

