Откриха недекларирани близо 100 000 евро в шофьорската кабина на камион

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха недекларирани близо 100 000 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 16 септември на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, декларира, че превозва стока от Нидерландия през България за Турция. След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия инспекторите откриват пакети с евробанкноти, укрити в шофьорската кабина във фабрична кухина, намираща се между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло. Установени са 99 970 евро с левова равностойност 195 524 лева, съобщават от Агенция "Митници".



По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 10 000 000 лева (5 112 918,81 евро).

