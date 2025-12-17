Откриха неорганичен арсен в бебешки каши; засегнатите партиди са три

Снимка: Пиксабей, илюстративна

„БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Беше проверен производителят. Бебешката каша - „био зърнена каша ориз четири плюс“, е спряна. Кашата в момента не е налична в търговската мрежа. Блокирани са още две партиди“.

Това обясни по време на брифинг д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. „Засегнатите партиди са три. Кашата е от български производител“, добави тя.

Засегнати партиди (партидни номера):

L074-08.01.27

L122-06.04.27

L139-10.05.27

Няма непосредствена опасност, посочва bTV.

„Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация“, уточниха от БАБХ.

Действията на агенцията продължават. Ще бъдат вземани проби от всяка партида преди пускането на пазара. Всяка ще бъде изпитвана преди пускането.

„Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация“, подчерта Галя Викьова.

