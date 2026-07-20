Откриха непълнолетно момиче в безпомощно състояние на Златни пясъци, има арестуван

снимка: МВЛ

Непълнолетно момиче е открито в безпомощно състояние в к.к. „Златни пясъци“, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Случаят е от 16 юли, когато около 01:00 ч. е получен сигнал и незабавно към мястото е насочен екип на Пето РУ, които намират момичето във видимо неадекватно състояние.

След преглед от екип на ЦСМП непълнолетната е настанена за наблюдение в отделение по токсикология.

В резултат на своевременната намеса на полицейските служители и извършената работа по случая е установено, че 46-годишен мъж е продал алкохол на непълнолетната. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е

образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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