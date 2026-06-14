Откриха нива с канабис край благоевградско село

Снимка: Пиксабей

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води разследване за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа и държане на високорискови наркотични вещества.

В хода на проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че в нива в местността Папавото край село Лиляново, община Сандански, са били отглеждани 113 растения от рода на конопа в нарушение на закона.

На 13 юни при претърсване на къща в село Лиляново служители на реда са открили и иззели два обекта със суха зелена тревиста маса. Веществото е реагирало положително на канабис при извършен полеви наркотест.

По данни на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността на 44-годишен мъж към извършените деяния, предава Дарик. Той е привлечен като обвиняем за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа и за държане на високорискови наркотични вещества.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Благоевград да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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