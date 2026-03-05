Откриха нов STEM център и във варненската ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

снимка: Община Варна

Нов STEM център, неречен „Дигитален шеф“, отвори врати във варненската Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Лентата прерязаха заместник-кметът с ресор образование Павел Попов, директорът на училището Гергана Япаджиева и експертът в областта на професионалното образование в РУО – Варна Стилияна Стоянова. Официални гости на събитието бяха още директорът на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, представители на Общинския съвет, браншовите организации в туризма, на бизнеса, Обществения съвет и Училищното настоятелство на гимназията.

Павел Попов изрази увереността си, че новият дигитален център ще издигане качеството на професионалното образование в училището, което подготвя голяма част от най-важните кадри за икономиката на Варна. По думите му реализацията на мащабния проект е и отличен пример за това как европейското финансиране, допълнено от собствените средства на гимназията, спомага за изграждане на изцяло нова структура и подобряване на материалната база за професионална подготовка.

Антоанета Хинева също поздрави гимназистите и екипа на училището с изграждането на новото пространство, което обединява практическите уроци в сферата на ресторантьорството с модерните дигитални технологии. Тя призова учениците да продължават да изискват и да получават най-доброто от преподавателите си и от съвременната материална база, с която училището разполага, съобщават от общинската пресслужба.

STEM центърът „Дигитален шеф“ е финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 346 400 евро, от които 180 048 евро са финансирани по процедурата за изграждане на училищна STEM среда, а 166 352 евро са собствен принос на гимназията. Той е разположен на обща площ от близо 150 кв. м и обхваща зали, учебна кухня, демонстрационно пространство и прилежащи помещения.

Учениците от специализираните паралелки демонстрираха възможностите на съвременната техника, с която е оборудван „дигиталният шеф“ –3D принтери и 3D скенери, включително специализиран 3D принтер за шоколад, хранителен принтер и хранителен 3D скенер. Инсталирани още плотер, VR очила и интерактивен дисплей, които дават възможност за създаване на 3D виртуална кулинарна библиотека и реализация на иновативни ученически проекти. Оборудвана е още учебна кулинарна работилница със зони за експериментална работа и за презентации, с възможности за отдалечен достъп, използване на облачни технологии, провеждане на конферентни връзки и управление чрез гласови команди. Всичко това дава възможност на учениците да учат чрез експерименти и преживявания, като използват дигиталните технологии за създаването на авторски кулинарни произведения.

Оборудвани са още шест класни стаи с интерактивни панели, актова зала за презентации, дискусии и мултифункционални събития. В STEM центъра ще се провеждат занятия по информационни технологии, математика, автоматизация на производството, технологичен контрол, приложна декорация, кулинарни техники и технологии, технология на сладкарските изделия, микробиология и хигиена на храненето и други специализирани предмети.

През настоящата учебна година в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ се обучават 1037 ученици в 40 специализирани паралелки в различни професионални направления.

