Откриха ново решение за простатата

Пак ли нощна смяна в тоалетната?

Откриха ново решение, което слага край на нощните дежурства в тоалетната! Животът с уголемена простата става по-лек благодарение на иновативна разработка, която се справя с проблемите, твърдят специалисти. Тя е пионер в областта заради уникалната си двойна капсула. Докато обикновените методи само замитат симптомите под килима, MenFloden (МенФлоден) кара простатата да работи по-добре. Той ти осигурява повече спокойни нощи, по-малко ставания и вече спиш в леглото си, а не в тоалетната.

Работа на пълни обороти

Докато традиционните продукти се разтварят още в стомаха, където губят силата си заради агресивната стомашна киселина, MenFloden играе по други правила. Козът му е иновативната двойна капсула DUOCAP™, която запазва съставките невредими. Външната капсула се разтваря първа, а вътрешната ги отвежда от опасната зона непокътнати. Така те достигат до тънките черва без загуби и започват да работят с пълна сила и на високи обороти. А ти печелиш здрав сън.

Всяка капка има значение

При MenFloden активните вещества не просто влизат в тялото – те са във вид на масла, което гарантира, че то ще ги усвои напълно. Представи си разликата: обикновените таблетки са като замръзнало масло върху хляб – стои на твърда буца и не може да го разнесеш. MenFloden, от друга страна, е като разтопено масло – то мигновено попива в хляба и получаваш филийката, както я искаш. А това означава само едно – по-бърз ефект, по-добри резултати и повече спокойни нощи.

Екипна работа за победа

MenFloden комбинира три мощни природни съставки, които не просто се допълват, но и усилват ефекта си. Те работят като футболен отбор от Шампионската лига – може да си има голмайстор, но без други играчи, които да му създават положения и да му подават, загубата е сигурна. Така и екстрактите от кукурбита пепо, сереноа репенс и северноамериканска боровинка „играят“ в екип. Заедно покриват всички флангове и всеки има своя роля в битката с нощните разходки до тоалетната. Единият помага мехурът да се изпразни напълно, другият намалява честото ходене до тоалетната, а третият прави позивите търпими. Така постигат победа срещу нощните ставания.

Потвърдено и на терена

Лекарите първи забелязали потенциала на MenFloden и го приложили в практиката си. Но истинското доказателство, че продуктът е различен, се появи, когато пациентите започнали да се връщат с ясен и категоричен отговор, че продуктът им е помогнал. С него те вече не ходят до тоалетната толкова често, изпразват мехура докрай и спят спокойно.

Ето какво казва за MenFloden Дейвид Хил от Англия:

Промени живота ми

Здравейте, казвам се Дейвид, 70-годишен мъж от района на Уест Мидландс в Обединеното кралство. Историята ми започна преди около 6 години. Появи ми се проблем с уринирането през нощта, честото ставане, а и през деня беше често срещано явление. Отидох на лекар, но той на практика го неглижира и просто каза: „Всичко това е част от остаряването“. Изписа ми някакви таблетки и други неща, които да пробвам, но нищо не ми подейства истински. Връхната точка настъпи преди около година, когато ставах наистина безброй пъти, понякога почти на всеки час – докато успея да затворя очи, и пак бях буден. Стана нетърпимо. Изобщо не спях. Реших, че трябва да направя нещо по въпроса и погледнах в Интернет. Ето така попаднах на капсулите MenFloden. Те са невероятни. Това е като хапче в хапче и вътре има масла. Не знам как се произвеждат, но са страхотни. Просто ще ви покажа. Ето ги. Не мога да ги представя в достатъчно добра светлина, страхотни са. Много съм доволен от тях. Капсулите бяха доста високо оценени от много хора в Amazon, където са налични. Бяха доста скъпи, което за малко да ме откаже, но реших, че трябва да предприема нещо и ги пробвах. Взех една капсула първата вечер – нищо не се промени и си помислих: „Ето, всичко си е постарому“. Взех една на втората вечер – същото, без промяна. Трета нощ – спах непробудно. Само какво върховно изживяване беше това! Тогава си помислих: „Да, ще продължа с тях“. И така, оттогава ги приемам редовно и нямам думи, за да се изкажа достатъчно ласкаво. Те наистина промениха живота ми. Ако имате същите проблеми като мен, призовавам ви – опитайте ги! Скъпи са, но свършат ли си работата, ще променят живота ви! Опитайте ги. Хората от MenFloden – говорих с тях онлайн, са много отзивчиви, отлична компания. Мога единствено да ги препоръчам горещо. Ще им дам 5 без проблем. Благодаря ви много, че ме изслушахте. Поздрави, чао!

Дейвид Хил, 70, Великобритания



Можете да откриете MenFloden в най-близката аптека до вас.



Повече информация за MenFloden може да намерите ТУК >>

Източник: MenFloden

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!