Откриха ново решение за ставите

Омръзна ли ти домашният арест?

Четири стени, един стол и твърде много болка… Когато всяко движение е мъчение, светът ни се свива до кибритена кутийка. Обаче съществува решение, което не просто прикрива проблема, а кара ставите да заработят по-добре. Иновацията се нарича Collanol (Коланол) и дължи своята ефективност на единствения по рода си 3D колаген, твърдят специалистите. С него вече не сме сковани и оковани като затворник в дома си.

Кога колагенът работи?

Традиционните продукти за стави съдържат хидролизиран колаген, който може да е полезен за кожата, но не и за ставите. Причината е, че ставите не са добре кръвоснабдени и той не може да достигне до тях. Да разчиташ на хидролизиран колаген за ставите, е като да спукаш гумите на автомобила си и да извикаш автобояджия. Колата ще е красива, но ще си виси на улицата. Collanol обаче съдържа 3 D колаген, който работи по коренно различен начин, като стимулира тялото да произвежда свой собствен колаген. Той не замазва проблема, а помага на ставите да се възстановят и да работят по-добре.

Отряд при бедствено положение

Когато ставите страдат, възпалението се разгаря като неконтролируем горски пожар. За да бъде овладяно бедственото положение, е нужен добре координиран отряд, който да обсади огъня от всички страни. Хеликоптерите долитат бързо, за да укротят свирепите пламъци отгоре, докато полевите пожарникари ограничават разпространението на огъня и го доизгасяват. А за да върви всичко гладко, техническите екипи осигуряват вода, пожарогасителна пяна и гориво. В същия синхрон действат съставките в Collanol – с общите усилия на мицеларния куркумин, 3D колагена и допълнителните витамини и минерали възпалението е потушено и отново може да се движиш безпроблемно.

Право в целта

Докато обикновените продукти се разтварят още в стомаха и губят част от силата си заради агресивната стомашна киселина, Collanol използва различна стратегия. Тайното му оръжие е иновативната двойна капсула DUOCAP ™, която запазва съставките невредими. Външната капсула се разтваря първа, а вътрешната ги отвежда от опасната зона непокътнати. Така те достигат до тънките черва без загуби и започват да действат с пълна мощ. Какъв е резултатът? Вече не се чудиш как да се изправиш от стола – просто ставаш и тръгваш.

Работа на бързи обороти

Collanol не губи време – той действа веднага. Мицеларният куркумин е искрата, която дава бързия старт на възстановяването, а 3D колагенът е като инжекция младост, която дава нов живот на хрущяла и ставите. Така те работят без засечки, а ти се радваш на живота.

Резултатите говорят сами

Лекарите първи видели, че Collanol е различен, и започнали да го препоръчват на своите пациенти. Най-голямото доказателство за силата му обаче са доволните хора, които го използват.

Ето какво споделя за Collanol д-р Родина Несторова:

Подвижността се подобрява видимо

Как Коланол помага при артроза?

– При артроза се изхабява хрущялът, който тапицира ставата. Коланол въздейства комплексно – и върху ставния хрущял, и върху околоставните тъкани, с което възстановява подвижността на ставата.

На какво се дължи ефективността му?

– Коланол работи в три посоки едновременно. Интактният колаген, наричан още 3Д колаген, е уникален с това, че стимулира собствената синтеза на колаген, благодарение на което ставният хрущял се възстановява по съвсем нормален начин. Мицеларният куркумин е с противовъзпалителен ефект, а витамините и минералите подхранват ставите. На практика Коланол стимулира самовъзстановяването на ставните и околоставни тъкани.

Ще изчезнат ли симптомите?

– Болката намалява, сковаността изчезва, подвижността се подобрява. От години препоръчвам Коланол и пациентите ми са доволни, защото Коланол възстановява качеството им на живот.

Д-р Родина Несторова, ревматолог, Ревматологичен център „Св. Ирина“, София



