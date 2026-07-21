Откриха обесен шефът на VIP терминала на "Шереметиево", обслужил последния полет на Пригожин

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В Москва е открит обесен Алексей Коршенко, бивш директор на терминала за бизнесавиация на летището в руската столица "Шереметиево". Именно оттам е излетял самолетът на основателя на наемническата военна групировка "Вагнер“ Евгений Пригожин преди последния си фатален полет на 23 август 2023 г., написа базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс", предаде Новини.бг и 24 часа.

Тялото на 57-годишния Коршенко е намерено на 6 юни на балкона на апартамента му в северната част на руската столица. Според медията следствието работи по версия за самоубийство. Колеги на покойния обаче разкриха, че той е бил неочаквано уволнен около три седмици преди смъртта си.

Коршенко е сред основателите на терминала за бизнес авиация в "Шереметиево", започнал работа през 2011 г. Именно там бе обслужван самолетът Embraer Legacy 600 на Пригожин през лятото на 2023 г. След излитането си на 23 август бизнес джетът се разби в западната руска Тверска област, като всички на борда загинаха.

Според изданието Коршенко е възможно да е разполагал с информация за събитията около самолета преди излитането му. По време на техническо обслужване на борда са били открити две сериозни повреди, едната от които в турбоохладителя.

Първоначалният план е бил агрегатът да бъде заменен с предварително закупен от САЩ, но той внезапно се оказал повреден. Тогава услугата е била предоставена от компанията „Протектор“. Според канала именно в този турбоохладител може да е било заложено взривно устройство.

Компанията „Протектор“ е собственост на бизнесемен, смятан за близък до Аркадий Беркович, считан за „дясна ръка“ на лидера на организирана престъпна група Аслан Гагиев, с прякор Джако. Самият Гагиев е споделял, че един от добрите му приятели е първият заместник-директор на Федералната слубжа за сигурност (ФСС) Сергей Корольов. В деня на полета самолетът на Пригожин е бил посетен под предлог за покупка от служители на компанията „Русджет“, ръководена по това време от Беркович.

След катастрофата заместник-началникът на отдела за транспортна сигурност на Росавиация, Павел Тонкошкуров, пристигнал в терминала за проверка. Той успял да разпита служителите по поддръжката и зареждането, но не получил достъп до записите от камерите и друга документация. Предаден му е бил само актът за проверка на самолета, който веднага е иззет от служители на ФСС.

На 23-24 юни 2023 г. Пригожин организира въоръжен метеж. Бойците на „Вагнер“ превзеха щаба на Южния военен окръг в Ростов на Дон и се отправиха към Москва с искане за оставката на тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу. По пътя наемниците свалиха няколко руски самолета и хеликоптера. Бунтът, станал най-голямото предизвикателство за властта на Владимир Путин, приключи с посредничеството на беларуския президент Александър Лукашенко. Два месеца по-късно самолетът на Пригожин се разби.

Според официалната версия причината за катастрофата може да е взрив на ръчна граната на борда. Източници от руски и западни разузнавателни обаче съобщиха, че зад ликвидирането на Пригожин стои тогавашният секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев.

Редактор "Екип на Петел",

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